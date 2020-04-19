webopolis

Валерия webopolis

 
30 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Интернет-издательство «Вебополис Медиа»

Мы занимаемся созданием и развитием собственных интернет-медиа, нишевых информационных порталов. На weblancer.net ищем авторов статей для долгосрочной работы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Hannelora1990
Сергей 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$27
10 баллов
3 года назад
Создание тестов на кругозор, про СССР, размещение на сайте (wordpress)
Отличный заказчик, все было очень удобно, быстрая ответная связь и отличная постановка задачи. Если бы все заказчики были такими - работать в интернете было бы намного проще. Рекомендую!
Рекомендую Сергея, как ответственного и внимательного исполнителя! Тесты получились интересными и не банальными.
Ответный отзыв
JokerES
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$28
10 баллов
3 года назад
Создание тестов на тему кругозора, размещение на сайте (wordpress)
Большое спасибо за интересный заказ и подробную инструкцию. Быстрая оплата от заказчика!
Рекомендую, как ответственного исполнителя! Екатерина быстро разобралась в инструкциях и сделала хорошие тесты. В будущем буду обращаться к ней за составлением тестов.
Ответный отзыв