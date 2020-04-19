Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов. Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.[list][*]5 тестов - на кругозор (эрудиция, общие знания знания, интеллект).[*]5 тестов - про СССР. [*]количество вопросов ...
Мы занимаемся созданием и развитием собственных интернет-медиа, нишевых информационных порталов. На weblancer.net ищем авторов статей для долгосрочной работы.
- $27Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $28
Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов. Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.[list][*]тема тестов - на кругозор (эрудиция, общие знания знания, интеллект)[*]количество вопросов в тесте - 15 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Эта работа подходит для авторов текстов, копирайтеров, контент-менеджеров, редакторов. Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress.[list][*]тема тестов - про СССР (предметы быта, кино, актеры, певцы и т.п.)[*]количество вопросов в тесте ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Задача - создать 10 онлайн-тестов и опубликовать их на сайте под управлением Wordpress. [list][*]тема тестов - на кругозор (интеллект, эрудицию). [*]количество вопросов в тесте - 15 шт. [*]контент - уникальный, то есть нельзя целиком копировать чужой тест и ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад