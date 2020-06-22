Копирайтер. Рекламист.

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Закрыт1 заявка452 просмотра

Занимаюсь концепцией ведения коммерческих аккаунтов. С анализа конкурентов до визуала. Пишу продающие тексты.

5 лет назад
lutsenko99
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад