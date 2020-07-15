Копирайт для сайта мебели

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Завершен23 заявки640 просмотров

Добрый день. Наша компания продает премиум диваны во многих городах России.

У нас небольшой ассортимент ,позиций 35. Нам нужен качественный и продающий текст на сайт. 

Требуется копирайтер с опытом работы в мебели. 

5 лет назад
guest_15927321091822
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
5 лет назад
$120
8 дней
Елена очень ответственный исполнитель. Отлично справилась с заданием, удивила меня своими познаниями в мебельной тематики и не только. Сдала весь готовый материал гораздо раньше оговоренных сроков. Очень приятно иметь дело с профессионалом такого уровня. Благодарю !
С Виктором отлично поработали! Приятным бонусом стали ответственный подход и доброжелательность. Спасибо за интересный проект!

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