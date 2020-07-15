Занимаюсь концепцией ведения коммерческих аккаунтов. С анализа конкурентов до визуала. Пишу продающие тексты.
Копирайт для сайта мебели
Добрый день. Наша компания продает премиум диваны во многих городах России.
У нас небольшой ассортимент ,позиций 35. Нам нужен качественный и продающий текст на сайт.
Требуется копирайтер с опытом работы в мебели.
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