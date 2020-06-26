Статьи для сайта автозапчастей

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Завершен15 заявок633 просмотра

Нужен контент-менеджер для написания нескольких статей для сайта (о компании, доставка, оплата и т.д.)

Написание статей
5 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MLukianchuk
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
Написали тексты, даже без правок обошлись. Нужные статьи готовились быстро, не успевал размещать на сайте, вообщем рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный работодатель! Четкое задание,оперативное ознакомление с выполненной работой,быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Тарас
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
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Валерия
 
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