Сео-текст

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Завершен11 заявок471 просмотр

Сео-текст не более 2500 знаков с пробелами.

Ключей много - внимательно смотрите ТЗ в приложении.

Называйте цену за 1000 зсп

Учитывайте, что таких текстов у нас много:)

Сработаемся на этом заказе - отдадим еще 20 таких же...

5 лет назад
sfinksINN
Инна 
58 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladmalikov
Владислав 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2
2 дня
У нас было весьма сложное ТЗ - в 2500 знаков вписать 20 основных ключей, 15 добавочных, 19 разбавочных:)) И все с точным количеством вхождений. Владислав справился, при этом текст получился легким для чтения. Рекомендую.
Отличный заказчик, Инна всегда была на связи. Всегда ответит на вопросы, приятно работать.

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vladmalikov
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