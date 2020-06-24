Добрый день. Ищу копирайтера для создания статей для SEO по таким тематикам: отель, промышленная теплоизоляция, мангалы, металлообработка (плазменная резка, гидрообразивная резка) Уникальность проверяем с помощью сервиса text.ru Статьи примерно 2000-2400 ...
Копирайтер - текст про 1с в облаке
нужен копирайтер для написания текста под услугу - "1с в облаке"
текст должен быть от 2000 до 3000 символов без пробелов
пишите свои цену за эту работу
покажите примеры работ, если есть на схожую тематику
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Нужны грамотные структурированные описания популярных приложений на 4000-6000 символов для малостраничных сайтов, вроде этого или этого с десятком ключевых фраз. Без воды, ошибок и тавтологий. Указывайте свой опыт и стоимость в заявке с учётом сложившегося ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день уважаемые редакторы. Ищу исполнителя для написания 50-ти текстов (от 2,2к до 5-6к символов без пробелов) по предоставленной инструкции и ТЗ. Сроки на написание до 30 дней. При подаче ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Сео-текст не более 2500 знаков с пробелами. Ключей много - внимательно смотрите ТЗ в приложении. Называйте цену за 1000 зсп Учитывайте, что таких текстов у нас много:) Сработаемся на ...Завершен5 лет назад
Нужно написать 4 уникальных статьи на обувную тематику. Это для интернет магазина обуви. Темы можете выбрать сами главное что бы они были актуальны на сегодняшний день. на 1 статью 1500-2000 слов. С сео-оптимизацией под ключевые ...Завершен5 лет назад
- $2
Из этой информации написать красивый текст Начнем с главного? Меня зовут Татьяна я руководитель отдела продаж. Мне 35 лет. 15 из которых я в продажах. почти ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен контент-менеджер для написания нескольких статей для сайта (о компании, доставка, оплата и т.д.)Завершен5 лет назад