Копирайтер - текст про 1с в облаке

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Закрыт8 заявок425 просмотров

нужен копирайтер для написания текста под услугу - "1с в облаке" 

текст должен быть от 2000 до 3000 символов без пробелов 

пишите свои цену за эту работу

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Maxglot
Максим 
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