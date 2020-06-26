Написание статей

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Завершен7 заявок598 просмотров

Добрый день. Ищу копирайтера для создания статей для SEO по таким тематикам: отель, промышленная теплоизоляция, мангалы, металлообработка (плазменная резка, гидрообразивная резка)

Уникальность проверяем с помощью сервиса text.ru

Статьи примерно 2000-2400 символов. Оплата 1$ за 1000 символов. 

Написание статей
5 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранные исполнители

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$9
2 дня
Спасибо, все супер! Быстро и качественно. Рекомендую!
Очень понравилось работать с заказчиком. Быстрая проверка и оплата, интересные задания. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
$10
3 дня
Спасибо, все супер! Быстро и качественно. Рекомендую!
Отличное сотрудничество! Все на уровне!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Любовь
 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва
5 лет назад
AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
Инна
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад

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