Подробные описания программ

Что нужно? - Иметь аккаунт в 2гис ИЛИ flamp, и в google: реальный, зарегистрированный не менее года назад, с уже имеющимися отзывами. Интересуют следующие города в профиле: Новосибирск и Екатеринбург. - Разместить отзыв ...