Подробные описания программ

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Закрыт11 заявок478 просмотров

Нужны грамотные структурированные описания популярных приложений на 4000-6000 символов для малостраничных сайтов, вроде этого или этого с десятком ключевых фраз. Без воды, ошибок и тавтологий. Указывайте свой опыт и стоимость в заявке с учётом сложившегося коронакризиса. Более подробное ИЗ вышлю исполнителю.

5 лет назад
immkgh
Максим 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
35 лет
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Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
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3 года назад
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Ирина
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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Михаил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
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Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Николай
 
34 года
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год назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
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4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Елена
 
40 лет
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Была
4 часа назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Куандык
 
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5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад