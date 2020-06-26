Обзор матча Реал - Реал Сосьедад. Азербайджанский

Требования:

Уникальность по Текст ру не менее 95%

Водность до 60% - по Адвего

Академическая тошнотность по https://advego.com/text/seo/ – не больше 8

Количество символов 2700-3000 символов без пробелов

Язык текста: азербайджанский!

● Не писатьсложные и длинные предложения, которые состоят только из синонимов

● Абзацы недолжны состоять только из вопросительных предложений

● Содержаниеабзацев должно соответствовать заголовкам

● Текст недолжен состоять из синонимов из вспомогательных слов

● Неупотреблять неестественные слова и синонимы для данной тематики и этого

времени.

● Не писатьтекст ради текста.

Каким должен быть текст

● Текстдолжен быть сформирован по принципу “Для людей”.

● В текстеобязательно должно быть 1-2 ссылки на авторитетные мировые сайты, например

Википедия или спортивной организации, спорт новостника и т.д. (нужнуюссылку прикрепили в описании ниже)

● Текстдолжен быть максимально полезным и нести смысловую нагрузку.

● Текстразбит на абзацы из 2-4 предложений.

● Предложенияв абзацах должны быть связаны логической цепочкой

● Долженбыть хоть 1 подзаголовок.

Требования к анкору:

● Анкор недолжен начинать или заканчивать абзац

● Абзац санкором не должен заканчивать текст (после этого абзаца, должно быть еще хотя

бы 1-2 абзаца)

Тема: Победа из Реала: обзор матча Реал - Реал Сосьедад

Нужно написать обзор матча Реал - РеалСосьедад, который состоялся 21 июня, в одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можнопоставить на любые спортивные события. (расписывать многопро Topaz и беттинг не нужно, статья должна быть о футболе).

В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az с анкором “https://e-topaz.az”.

Также в статью вставить ссылку наавторитетный ресурс: https://www.fourfourtwo.com/news/real-madrid-live-stream-how-to-watch-la-liga-online-stream-real-sociedad

Такжепо тексту использовать ключи:

-etopaz

- topazfutbol proqnoz

- etopaz proqrami

Тема: Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Нужно написать о том, что Но́вак Джо́ковичзаразился коронавирусом. Кратко описать его спортивную карьеру, выступления на

турнирах. В одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можно поставить на любые спортивные события. (расписывать много про Topaz и беттинг не нужно,статья должна быть о теннисисте).

В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az с анкором “Etopaz az”.

Текстдля сайта: big.az

Такжепо тексту использовать ключи:

-etopaz

- topazproqnoz

-Etopaz mobil tətbiqləri