Обзор матча Реал - Реал Сосьедад. Азербайджанский

$32
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Завершен1 заявка226 просмотров

Требования:

 

  • Уникальность по Текст ру не менее 95%
  • Водность до 60% - по Адвего
  • Академическая тошнотность по https://advego.com/text/seo/ – не больше 8
  • Количество символов 2700-3000 символов без пробелов
  • Язык текста: азербайджанский!
Чего не должно быть в тексте

 

●    Не писатьсложные и длинные предложения, которые состоят только из синонимов

●    Абзацы недолжны состоять только из вопросительных предложений

●    Содержаниеабзацев должно соответствовать заголовкам

●    Текст недолжен состоять из синонимов из вспомогательных слов

●    Неупотреблять неестественные слова и синонимы для данной тематики и этого

времени.

●    Не писатьтекст ради текста.

 

Каким должен быть текст

 

●    Текстдолжен быть сформирован по принципу “Для людей”.

●    В текстеобязательно должно быть 1-2 ссылки на авторитетные мировые сайты, например

Википедия или спортивной организации, спорт новостника и т.д. (нужнуюссылку прикрепили в описании ниже)

●    Текстдолжен быть максимально полезным и нести смысловую нагрузку.

●    Текстразбит на абзацы из 2-4 предложений.

●    Предложенияв абзацах должны быть связаны логической цепочкой

●    Долженбыть хоть 1 подзаголовок.

 

Требования к анкору:

●    Анкор недолжен начинать или заканчивать абзац

●    Абзац санкором не должен заканчивать текст (после этого абзаца, должно быть еще хотя

бы 1-2 абзаца)

 

 

  • Тема: Победа из Реала: обзор матча Реал - Реал Сосьедад
Текстдля сайта: Movqe.az

 

Нужно написать обзор матча Реал - РеалСосьедад, который состоялся 21 июня, в одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можнопоставить на любые спортивные события. (расписывать многопро Topaz и беттинг не нужно, статья должна быть о футболе).

В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az  с анкором “https://e-topaz.az”.

 

 

Также в статью вставить ссылку наавторитетный ресурс: https://www.fourfourtwo.com/news/real-madrid-live-stream-how-to-watch-la-liga-online-stream-real-sociedad

 

Такжепо тексту использовать ключи:

-etopaz

- topazfutbol proqnoz

- etopaz proqrami

 

 

  • Тема: Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
 

 

Нужно написать о том, что Но́вак Джо́ковичзаразился коронавирусом. Кратко описать его спортивную карьеру, выступления на

турнирах. В одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можно поставить на любые спортивные события. (расписывать много про Topaz и беттинг не нужно,статья должна быть о теннисисте).

В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az  с анкором “Etopaz az”.

 

Текстдля сайта: big.az

 

Такжепо тексту использовать ключи:

-etopaz

- topazproqnoz

-Etopaz mobil tətbiqləri

 

 

 

5 лет назад
Liontex
Леони 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
На высшем уровне выполнение! Второй раз обращаюсь, все без замечаний Тексты отличные по уровню языка и качеству выполнения требований тоже все хорошо. Рекомендую еще раз!
Взаимные рекомендации. Интересное задание, с коммуникациями все на высшем уровне (на связи, приятно общаться). Рекомендую как хорошего заказчика!

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SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад