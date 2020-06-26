Добрый день уважаемые редакторы. Ищу исполнителя для написания 50-ти текстов (от 2,2к до 5-6к символов без пробелов) по предоставленной инструкции и ТЗ. Сроки на написание до 30 дней. При подаче ...
Обзор матча Реал - Реал Сосьедад. Азербайджанский
Требования:
- Уникальность по Текст ру не менее 95%
- Водность до 60% - по Адвего
- Академическая тошнотность по https://advego.com/text/seo/ – не больше 8
- Количество символов 2700-3000 символов без пробелов
- Язык текста: азербайджанский!
● Не писатьсложные и длинные предложения, которые состоят только из синонимов
● Абзацы недолжны состоять только из вопросительных предложений
● Содержаниеабзацев должно соответствовать заголовкам
● Текст недолжен состоять из синонимов из вспомогательных слов
● Неупотреблять неестественные слова и синонимы для данной тематики и этого
времени.
● Не писатьтекст ради текста.
Каким должен быть текст
● Текстдолжен быть сформирован по принципу “Для людей”.
● В текстеобязательно должно быть 1-2 ссылки на авторитетные мировые сайты, например
Википедия или спортивной организации, спорт новостника и т.д. (нужнуюссылку прикрепили в описании ниже)
● Текстдолжен быть максимально полезным и нести смысловую нагрузку.
● Текстразбит на абзацы из 2-4 предложений.
● Предложенияв абзацах должны быть связаны логической цепочкой
● Долженбыть хоть 1 подзаголовок.
Требования к анкору:
● Анкор недолжен начинать или заканчивать абзац
● Абзац санкором не должен заканчивать текст (после этого абзаца, должно быть еще хотя
бы 1-2 абзаца)
- Тема: Победа из Реала: обзор матча Реал - Реал Сосьедад
Нужно написать обзор матча Реал - РеалСосьедад, который состоялся 21 июня, в одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можнопоставить на любые спортивные события. (расписывать многопро Topaz и беттинг не нужно, статья должна быть о футболе).
В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az с анкором “https://e-topaz.az”.
Также в статью вставить ссылку наавторитетный ресурс: https://www.fourfourtwo.com/news/real-madrid-live-stream-how-to-watch-la-liga-online-stream-real-sociedad
Такжепо тексту использовать ключи:
-etopaz
- topazfutbol proqnoz
- etopaz proqrami
- Тема: Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Нужно написать о том, что Но́вак Джо́ковичзаразился коронавирусом. Кратко описать его спортивную карьеру, выступления на
турнирах. В одном из абзацев упомянуть, что в БК Topaz можно поставить на любые спортивные события. (расписывать много про Topaz и беттинг не нужно,статья должна быть о теннисисте).
В этом абзаце вставить ссылку https://e-topaz.az с анкором “Etopaz az”.
Текстдля сайта: big.az
Такжепо тексту использовать ключи:
-etopaz
- topazproqnoz
-Etopaz mobil tətbiqləri
Выбранный исполнитель
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