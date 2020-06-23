О себе для Инстаграма

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка171 просмотр

Добрый день. Первый раз на сайте. Не разобралась как ответить. Хочу заказать текст о себе у Вас. Если все понравится надо будет еще написать 15 таких текстов о каждом из менеджеров.

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5 лет назад
guest_15928802925124
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг