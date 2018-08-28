Аудит и продвижение сайта

Требуется провести аудит сайта возможно что-то программистам (сделать тз если требуется) доработать для лучшего продвижения

И продвигать сайт в поисковике - google

Есть конечно план по количеству но он может не сходится с реальностью поэтому хотелось бы услышать предложение что можно получить в реальности по увеличению трафика в ближайшее и среднесрочное время