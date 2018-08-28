Аудит и продвижение сайта

Есть сайт на wordpress. Тематика "Бухгалтерское обслуживание" Проблема: Домен в чёрном списке sophos Что нужно еще? SEO продвижение сайта по запросам: - юридические услуги алматы, - бухгалтерские услуги алматы, - консалтинговая компания алматы, - юридическая компания алматы, - бухгалтерская компания алматы, - регистрация тоо алматы, - ...
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Требуется провести аудит сайта возможно что-то программистам (сделать тз если требуется) доработать для лучшего продвижения
И продвигать сайт в поисковике - google
Есть конечно план по количеству но он может не сходится с реальностью поэтому хотелось бы услышать предложение что можно получить в реальности по увеличению трафика в ближайшее и среднесрочное время
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