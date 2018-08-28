Аудит и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен20 заявок281 просмотр
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Требуется провести аудит сайта возможно что-то программистам (сделать тз если требуется) доработать для лучшего продвижения

И продвигать сайт в поисковике - google

Есть конечно план по количеству но он может не сходится с реальностью поэтому хотелось бы услышать предложение что можно получить в реальности по увеличению трафика в ближайшее и среднесрочное время

6 лет назад
rgrushka
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$500
30 дней
Николай ответвенно относся к задаче только начали работать и уже есть положительные результаты по увеличению трафика на сайт.
Приятно работать с Романом. Спасибо за интересный проект.