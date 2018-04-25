Написать парсер vk

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки138 просмотров
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Парсер стены групп VK. Имеется список групп VK в .txt , требуется найти на стенах этих групп посты за какой-либо период по какому-либо  ключевому слову, результат с ссылками найденных постов выгрузить в .txt. Предлагайте цену и сроки.

6 лет назад
dov31
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад