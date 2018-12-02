Продвижение в поисковиках YANDEX, GOOGLE.

Дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, написать план будущей статьи (на основе конкурентов), написать Title, H1 и Дескрипшн. Что не ...
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Требуется продвижение сайта www.hweekend.ru в поисковиках YANDEX, GOOGLE. Тематика сайта: "Стриптиз услуги". Выслушаю предложения по продвижение и ваши цены.
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