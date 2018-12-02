Практикующий Seo-специалист в веб студии Арт Маркс

· Ищу только один проект для фриланса, максимум внимания и личной ответственности.

· Есть джентельменский набор инструментов: Ahrefs, KeyCollector, Screaming Frog - никогда не соглашайтесь на услуги специалиста без первых двух, на данный момент у них нет достойных аналогов.

· Сначала утверждаем план работ, потом продвигаем. Многие исполнители работают без какого-либо плана и не совсем понятно на каком этапе они сейчас.

· Перед началом продвижения заполняете бриф, который поможет мне лучше понять особенности Вашего проекта.

· Детальные месячные отчеты о продвижении – Вы будете точно знать, какую работу я выполнил и зачем. Пример отчета после утверждения.

· Ну и конечно пункт определяющий честность и профессионализм исполнителя: никаких гарантий и обещаний кроме честно выполняемой работы и опыта успешного продвижения. Гарантии может дать лишь поисковая система. Но из своего опыта рост целевого трафика в среднем 5-10% в месяц.