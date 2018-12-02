dignitas333

Максим dignitas333

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Практикующий Seo-специалист в веб студии Арт Маркс

·        Ищу только один проект для фриланса, максимум внимания и личной ответственности.

·        Есть джентельменский набор инструментов: Ahrefs, KeyCollector, Screaming Frog  - никогда не соглашайтесь на услуги специалиста без первых двух, на данный момент у них нет достойных аналогов.

·        Сначала утверждаем план работ, потом продвигаем. Многие исполнители работают без какого-либо плана и не совсем понятно на каком этапе они сейчас.

·        Перед началом продвижения заполняете бриф, который поможет мне лучше  понять особенности Вашего проекта.

·        Детальные месячные отчеты о продвижении – Вы будете точно знать, какую работу я выполнил и зачем. Пример отчета после утверждения.

·        Ну и конечно пункт определяющий честность и профессионализм исполнителя: никаких гарантий и обещаний кроме честно выполняемой работы и опыта успешного продвижения. Гарантии может дать лишь поисковая система. Но из своего опыта рост целевого трафика в среднем 5-10% в месяц.

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Отзывы заказчиков

astral985
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Продвижение в поисковиках YANDEX, GOOGLE.
Все отлично!
Полное взаимопонимание с заказчиком
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