Ссылки с профилей под 2 сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Нужны профильные ссылки по 20 штук на каждый из сайтов, (тематика сайтов политические новости) тематика ваших сайтов любая кроме запрещенных и эдэлт.

Интересует минимальная цена, подойдет и машинное размещение.

6 лет назад
imml
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад