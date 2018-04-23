SEO продвижение сайта транспортной компании по региону Москва и МО

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﻿Требуется SEO специалист для продвижения сайта transitgroup.ru в поисковых системах Яндекса и Google, по тематике "международные перевозки", по Москве и МО. Тематика и регион продвижения имеет очень высокую конкуренцию. Под продвижением подразумевается, в первую очередь рост позиций в поиске по необходимым запросам. Конечная преследуемая цель - попадание в ТОП 10 и далее в ТОП 3.

﻿Поскольку имеется богатый, но безрезультатный опыт работы с несколькими "специалистами", то схема сотрудничества видится единственная - составляется план работ на период, согласовывается, выполняется, появляется результат, оплачивается. Поэтому, если Вы уверены в своем опыте, который мы попросим подтвердить и готовы погрузиться в данную тематику, то мы открыты для сотрудничества на постоянной и взаимовыгодной основе.

﻿Кто точно нам не подойдет и кого вряд-ли заинтересует данное предложение: