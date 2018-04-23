SEO продвижение сайта транспортной компании по региону Москва и МО

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок157 просмотров
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﻿Требуется SEO специалист для продвижения сайта transitgroup.ru в поисковых системах Яндекса и Google, по тематике "международные перевозки", по Москве и МО. Тематика и регион продвижения имеет очень высокую конкуренцию.  Под продвижением подразумевается, в первую очередь рост позиций в поиске по необходимым запросам. Конечная преследуемая цель - попадание в ТОП 10 и далее в ТОП 3.  

﻿Поскольку имеется богатый, но безрезультатный опыт работы с несколькими "специалистами", то схема сотрудничества видится единственная - составляется план работ на период, согласовывается, выполняется, появляется результат, оплачивается.  Поэтому, если Вы уверены в своем опыте, который мы попросим подтвердить и готовы погрузиться в данную тематику, то мы открыты для сотрудничества на постоянной и взаимовыгодной основе.

﻿Кто точно нам не подойдет и кого вряд-ли заинтересует данное предложение:

  • болеющих "звездной болезнью"
  • имеющих проблемы со связью и с общением голосом
  • работающих "на конвейере" с десятками сайтов
  • привыкших получать абонентскую плату за некачественную работу
  • не имеющих реального и важно - успешного опыта
6 лет назад
961906
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад