Требуется сделать мобильную версию сайта, и продвинуть сайт в топ 10 angarykupit.ru

Ответы на автомате не интересуют, ознакомьтесь с сайтом, сколько будет стоить,

и какие сроки что бы поднять сайт в топ Яндекса и Гугл.

Требуются только индивидуальные специалисты.