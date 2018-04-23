Ищу ТЗ Мейкера: составление ТЗ для написания статей

Дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, написать план будущей статьи (на основе конкурентов), написать Title, H1 и Дескрипшн.

Что не понятно, покажу, обучу.

Нужно всего порядка 300 штук.

Цена: от 50 до 75 рублей за ТЗ (зависит от объема).