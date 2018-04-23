Доработка семанта после авто-кластеризации в keyAssort, + ТЗ

Есть раздел информационного сайта 7500 ключей, кластеризованный keyAssort в 1200 групп. Нужно доработать эти группы по человеческой логике и раскидать по статьям.

Далее сделать ТЗ копирайтеру в binet.pro (дам доступ). Делается в несколько кликов от 5 до 15 минут. Накидать план из предложенных вариантов, почистить список ключей и доп слов, чтоб не было спама, скорректировать количество символов и т. п. Все просто и ломать голову особо не нужно.

Если готовы взяться - пишите Ваш скайп.