Доработка семанта после авто-кластеризации в keyAssort, + ТЗ

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Есть раздел информационного сайта 7500 ключей, кластеризованный keyAssort в 1200 групп. Нужно доработать эти группы по человеческой логике и раскидать по статьям.  

Далее сделать ТЗ копирайтеру в binet.pro (дам доступ). Делается в несколько кликов от 5 до 15 минут. Накидать план из предложенных вариантов, почистить список ключей и доп слов, чтоб не было спама, скорректировать количество символов и т. п. Все просто и ломать голову особо не нужно.

Если готовы взяться - пишите Ваш скайп.

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад