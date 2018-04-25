Домен в чёрном списке sophos + нужно SEO

Есть раздел информационного сайта 7500 ключей, кластеризованный keyAssort в 1200 групп. Нужно доработать эти группы по человеческой логике и раскидать по статьям. Далее сделать ТЗ копирайтеру в binet.pro (дам доступ). Делается в несколько кликов от 5 ...