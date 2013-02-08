Студия веб дизайна AGRweb — разработка сайтов на CMS 1С Битрикс.

Студия AGRweb — группа квалифицированных специалистов предоставляющих полный спектр услуг в области веб разработок.

Основным направлением деятельности является разработка сайтов на системе управления 1С-Битрикс.

В настоящий момент студия AGRweb является сертифицированным партнером компании, что подтверждает ее опыт разработки качественных сайтов http://www.1c-bitrix.ru/partners/137792.php

С более подробной информацией о деятельности студии вы можете ознакомится на сайте — http://www.agrweb.ru