Студия веб дизайна AGRweb — разработка сайтов на CMS 1С Битрикс.
Студия AGRweb — группа квалифицированных специалистов предоставляющих полный спектр услуг в области веб разработок.
Основным направлением деятельности является разработка сайтов на системе управления 1С-Битрикс.
В настоящий момент студия AGRweb является сертифицированным партнером компании, что подтверждает ее опыт разработки качественных сайтов http://www.1c-bitrix.ru/partners/137792.php
С более подробной информацией о деятельности студии вы можете ознакомится на сайте — http://www.agrweb.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Taxi089.ru — сайт Воронежского такси.210 просмотров
- 3Бар — макет сайта, для студии дизайна помещений.197 просмотров
- Мебемот — дизайн интернет магазина мебели для детс192 просмотра
- BeanKing — дизайн корпоративного магазина бобов и173 просмотра
- MallexRealty.ru — агентство недвижимости полного ц164 просмотра
- El-tours.com — портал израильских туристических оп168 просмотров
- DanceVRN.ru — спортивные танцы в Воронеже.372 просмотра
- WebSolo.ru — сайт хостинг провайдера.187 просмотров
- Eurovoda.ru — бурение скважин на воду в Москве и о253 просмотра
- La Тортюль — макеты сайта кондитерского дома.208 просмотров
- Одометр.рф — дизайн сайта, управляющей пробег авто413 просмотров