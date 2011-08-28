wemadefoxnever

Николай Кобец wemadefoxnever

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Html, css, java, jquery, php+mysql, postgresql

Icq: 483087934

skype: wemadefoxnever

email: [email protected]

Отзывы заказчиков

sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Нужен скрипт прокрутки фото
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Настроить HTML-страницу под Internet Explorer
HTML
Очень доволен работой Николая. Все четко и быстро. Буду работать и в будущем. Рекомендую!
Замечательный заказчик. Было приятно работать. Все оплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
sman13
Антон 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Корректное отображение сайта во всех браузерах
Очень хорошо поработали, приятно иметь дело с профессиональным подходом к делу. Все сделал в срок, результатом сотрудничества доволен.
Замечательный заказчик. Было приятно с ним работать. Оплатил все в срок.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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