Html, css, java, jquery, php+mysql, postgresql
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Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
9 лет назад
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
13 лет назад
HTML
Очень доволен работой Николая. Все четко и быстро. Буду работать и в будущем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Было приятно работать. Все оплатил вовремя. Рекомендую!
$15
10 баллов
14 лет назад
Очень хорошо поработали, приятно иметь дело с профессиональным подходом к делу. Все сделал в срок, результатом сотрудничества доволен.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Было приятно с ним работать. Оплатил все в срок.
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга