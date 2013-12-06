Системный программист под ОС Linux

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Обязанности:

• Разработка системного и прикладного ПО под ОС Linux на платформе ARM

• Тестирование и сопровождение разработанного ПО

• Написание программной документации

• Участие в разработке архитектуры решения

Требования:

• Желание развиваться и менять мир к лучшему

• Активная жизненная позиция

• Высшее техническое образование

• Опыт коммерческой разработки от 1 года

• Отличное знание С/С++

• Отличное знание архитектуры Linux

• Хорошее знание сетевых технологий

• Владение средствами разработки и отладки под Linux

• Опыт использования и сопровождения чужого программного кода

• Технический английский

Будет плюсом:

• Опыт разработки под RTOS (на уровне ядра)

• Опыт программирования многоядерных систем

• Опыт embedded programming

• Опыт написание драйверов системных и сетевых устройств

• Знания в области информационной безопасности: SSL, X.509, VPN

• Коммуникабельность, ответственность, умение работы в команде

Условия:

• Работа над новейшими технологиями, применяемыми в самых популярных сетевых ресурсах

• Молодой амбициозный коллектив

• Творческая и веселая атмосфера

• Огромные возможности для профессионального и карьерного роста

• Гибкий график

• 100 % белая заработная плата

• Размер заработной платы определяется по результатам собеседования

Linux
11 лет назад
digiflak
Татьяна 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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