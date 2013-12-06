Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...
Системный программист под ОС Linux
Обязанности:
• Разработка системного и прикладного ПО под ОС Linux на платформе ARM
• Тестирование и сопровождение разработанного ПО
• Написание программной документации
• Участие в разработке архитектуры решения
Требования:
• Желание развиваться и менять мир к лучшему
• Активная жизненная позиция
• Высшее техническое образование
• Опыт коммерческой разработки от 1 года
• Отличное знание С/С++
• Отличное знание архитектуры Linux
• Хорошее знание сетевых технологий
• Владение средствами разработки и отладки под Linux
• Опыт использования и сопровождения чужого программного кода
• Технический английский
Будет плюсом:
• Опыт разработки под RTOS (на уровне ядра)
• Опыт программирования многоядерных систем
• Опыт embedded programming
• Опыт написание драйверов системных и сетевых устройств
• Знания в области информационной безопасности: SSL, X.509, VPN
• Коммуникабельность, ответственность, умение работы в команде
Условия:
• Работа над новейшими технологиями, применяемыми в самых популярных сетевых ресурсах
• Молодой амбициозный коллектив
• Творческая и веселая атмосфера
• Огромные возможности для профессионального и карьерного роста
• Гибкий график
• 100 % белая заработная плата
• Размер заработной платы определяется по результатам собеседования
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