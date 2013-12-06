Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...
Срочно написать скрипт для выгрузки картинок
Есть ссылки в html формате, в excel файле
Нужно срочно написать скрипт для выгрузки картинок в один архив. Или если не скриптом, любым другим способом ( картинок около 3-4 тысяч)
СРОЧНО. Предложения по оплате и реализации пишите в проект.
Срочность - 1-2 дня максимум
P.S. На входе имеем файл excel, в ячейках прописаны ссылки на картинки. Пример ссылки - в виде http://путь к папке на сайте/2739_1.jpg
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