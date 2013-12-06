Есть ссылки в html формате, в excel файле

Нужно срочно написать скрипт для выгрузки картинок в один архив. Или если не скриптом, любым другим способом ( картинок около 3-4 тысяч)

СРОЧНО. Предложения по оплате и реализации пишите в проект.

Срочность - 1-2 дня максимум

P.S. На входе имеем файл excel, в ячейках прописаны ссылки на картинки. Пример ссылки - в виде http://путь к папке на сайте/2739_1.jpg