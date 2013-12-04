Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...
Доработать скрипт Inno setup
Есть скрип для Inno setup, нужно дописать в него код предлагающий человеку скидку если он инициирует деинснталяцию программы. Перед поазом скидки нужно проверить ключ в реестре. Если он там есть - скидку не предлагать.
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