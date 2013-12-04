Доработать скрипт Inno setup

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Есть скрип для Inno setup, нужно дописать в него код предлагающий человеку скидку если он инициирует деинснталяцию программы. Перед поазом скидки нужно проверить ключ в реестре. Если он там есть - скидку не предлагать.

11 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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