Написать программу постер для заполнения форм

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки269 просмотров

Необходимо написать программу автопостер для сайта доски объявлений. (скрипт как aвитo)

Программа должна брать текст из файла и размещать через веб интерфейс на сайте.

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От вас требуется:

опыт в написании подобных программ

четко обозначенный функционал который вы сможете обеспечить

четко обозначенный срок разработки

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Напишите за какое время вы сможете написать подобную программу и за сколько денег.

Скиньте ссылки на описание ваших прошлых работ в программировании

11 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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