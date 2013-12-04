Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...
Написать программу постер для заполнения форм
Необходимо написать программу автопостер для сайта доски объявлений. (скрипт как aвитo)
Программа должна брать текст из файла и размещать через веб интерфейс на сайте.
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От вас требуется:
опыт в написании подобных программ
четко обозначенный функционал который вы сможете обеспечить
четко обозначенный срок разработки
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Напишите за какое время вы сможете написать подобную программу и за сколько денег.
Скиньте ссылки на описание ваших прошлых работ в программировании
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