Выгрузка в XML

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Закрытнет заявок103 просмотра

Нужен скрипт/приложение, не важно десктопное или веб (хотя веб предпочтительнее) для создания нескольких XML файлов в соответствии с разными схемами (4 на данный момент), из MySQL (сайт на вордпрессе). Пожалуйста, сориентируйте по цене и срокам.

MySQLWordPress
11 лет назад
loncla
Денис 
54 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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