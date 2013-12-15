Написать программу под веб

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Завершен2 заявки222 просмотра

Необходимо написать программу, которая:

звонит,

диктует сообщение через sip,

получает код нажатой кнопки от 0 до 9.

11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

ivahaev
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
1 день
Воспользовались услугами Евгения. Работа выполнена крайне оперативно и качественно. Нареканий никаких нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Сергею! Четко сформулированная задача, быстрое предоставление необходимых данных, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

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ivahaev
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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