Необходимо написать программу, реализующую автоматизированные заполнение художественных форм. Полное описание требуемого функционала размещено в техническом задании (приложено). Предлагается следующая система оплаты и сроки разработки: 1. Предоплата - 20% от бюджета ...
Написать программу под веб
Необходимо написать программу, которая:
звонит,
диктует сообщение через sip,
получает код нажатой кнопки от 0 до 9.
Выбранный исполнитель
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