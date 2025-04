Доказать равенство методом различных семантик

Нужно доказать приведенные ниже равенства методами:

1) аксиоматической семантики;

2) денотационной семантики;

3) семантики с продолжением.

C0; until ┐E do C0 od; while E do C1 od = repeat C0; while E do C0 od while E; if E then C1 else e fi

Не обязательно доказательство всеми методами (но желательно всеми, конечно ).