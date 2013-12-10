В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный програмист. Высокая оплата. Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества знанием языков - java, spring, hibernate, jsf, seam. задачи ...
Курсовая по защите информации
Реализовать следующий метод шифрования: режим обратной связи по шифртексту DES.
Желательно писать на С++ , на C# или на простом php
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