Ищу репетитора С++ CLR

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок143 просмотра

Я студент 3 курса. Мы изучаем программирование в среде Microsoft Visual Studio: C++ CLR в Формах. Имею начальные знания. Нужен человек который сможет подтянуть мои знания и помочь с выполнением работ, желательно в скайпе. Платить предполагаю по затраченным часам на WM. Указывайте вашу цену/ч.

11 лет назад
DeadLove103
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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