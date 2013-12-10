Ищу репетитора С++ CLR

Я студент 3 курса. Мы изучаем программирование в среде Microsoft Visual Studio: C++ CLR в Формах. Имею начальные знания. Нужен человек который сможет подтянуть мои знания и помочь с выполнением работ, желательно в скайпе. Платить предполагаю по затраченным часам на WM. Указывайте вашу цену/ч.