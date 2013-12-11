Переделать ПО

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Закрыт3 заявки221 просмотр

Есть программа суть которой заключается в следующем:

После запуска файла, он устанавливается в браузер и осуществляет показ рекламы. Однако есть проблема, в статистике рекламной кампании в качестве площадок показываются все сайты, на которых был сделан клик по рекламе т.е yandex.ru, google.com, vk.com и т.д. Нужно сделать, что бы реклама шла через один домен.

11 лет назад
FataLeeer
Андрей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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