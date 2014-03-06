Реализовать следующий метод шифрования: режим обратной связи по шифртексту DES. Желательно писать на С++ , на C# или на простом php
Программа для работы почты+meta trader4
Добрый день. Необходима программа, которая будет работать с почтовым акаунтом и торговой платформой Meta Trader 4. Последовательность выполнения задач следующее:
1)Получение письма с почтового акаунта mail.ru. Письмо содержит информацию вида:
EUR/USD
Buy - 1.3670, Stop Loss - 1.3110, Тake Рrofit - 1.3790
Sell - 1.3110, Stop Loss - 1.3670, Тake Рrofit - 1.3010
GBP/USD
Buy - 1.6330, Stop Loss - 1.6270, Тake Рrofit - 1.6480
Sell - 1.6270, Stop Loss - 1.6330, Тake Рrofit -1.6090
USD/CHF
Buy - 0.9010, Stop Loss - 0.8950, Тake Рrofit - 0.9190
Sell - 0.8950, Stop Loss - 0.8890, Тake Рrofit - 0.8740
USD/JPY
Buy - 103.00, Stop Loss - 102.40, Тake Рrofit - 104.40
Sell - 102.40, Stop Loss - 103.00, Тake Рrofit - 101.30
2)Необходимо эту информацию преобразовать в отложные ордера, то есть взять значение валюты (EUR/USD), взять направление ордера (Buy), далее взять цену входа (1.3670), стоплосс (1.3110), тейкпрофит (1.3790) и выставить в программе Meta Trader 4 отложный ордер. И так по всем позициям. Обозначения значений могут меняться, например, тайк профит может обозначаться: Тake Рrofit, TP, Take.
3) Программа должна работать на удаленном выделенном сервере, операционная система: windows server 2008 r2.
Все дополнительные вопросы в личку. Жду предложений, цен и сроков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Я студент 3 курса. Мы изучаем программирование в среде Microsoft Visual Studio: C++ CLR в Формах. Имею начальные знания. Нужен человек который сможет подтянуть мои знания и помочь с выполнением работ, желательно в скайпе. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доказать приведенные ниже равенства методами: 1) аксиоматической семантики; 2) денотационной семантики; 3) семантики с продолжением. C0; until ┐E do C0 od; while E do ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный програмист. Высокая оплата. Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества знанием языков - java, spring, hibernate, jsf, seam. задачи ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно сделать прокси сервер на .Net который по сути будет биллинговой системой. Он должен уметь автентифицировать и авторизовать пользователей, вести учет трафика и баланса, блокировать доступ пользователям при необходимости.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать программу, которая: звонит, диктует сообщение через sip, получает код нажатой кнопки от 0 до 9.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать программу, реализующую автоматизированные заполнение художественных форм. Полное описание требуемого функционала размещено в техническом задании (приложено). Предлагается следующая система оплаты и сроки разработки: 1. Предоплата - 20% от бюджета ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт11 лет назад
1)Есть программа на VS2008 там есть место где нужно вставить функцию отправки СМС, 2)есть исходный код VS2010 для отправки смс через модем(e1550). Нужно сделать длл из (2) для ее ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо написать программу автопостер для сайта доски объявлений. (скрипт как aвитo) Программа должна брать текст из файла и размещать через веб интерфейс на сайте. ================== От вас ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад