Программа для работы почты+meta trader4

Добрый день. Необходима программа, которая будет работать с почтовым акаунтом и торговой платформой Meta Trader 4. Последовательность выполнения задач следующее:

1)Получение письма с почтового акаунта mail.ru. Письмо содержит информацию вида:

EUR/USD

Buy - 1.3670, Stop Loss - 1.3110, Тake Рrofit - 1.3790

Sell - 1.3110, Stop Loss - 1.3670, Тake Рrofit - 1.3010

GBP/USD

Buy - 1.6330, Stop Loss - 1.6270, Тake Рrofit - 1.6480

Sell - 1.6270, Stop Loss - 1.6330, Тake Рrofit -1.6090

USD/CHF

Buy - 0.9010, Stop Loss - 0.8950, Тake Рrofit - 0.9190

Sell - 0.8950, Stop Loss - 0.8890, Тake Рrofit - 0.8740

USD/JPY

Buy - 103.00, Stop Loss - 102.40, Тake Рrofit - 104.40

Sell - 102.40, Stop Loss - 103.00, Тake Рrofit - 101.30

2)Необходимо эту информацию преобразовать в отложные ордера, то есть взять значение валюты (EUR/USD), взять направление ордера (Buy), далее взять цену входа (1.3670), стоплосс (1.3110), тейкпрофит (1.3790) и выставить в программе Meta Trader 4 отложный ордер. И так по всем позициям. Обозначения значений могут меняться, например, тайк профит может обозначаться: Тake Рrofit, TP, Take.

3) Программа должна работать на удаленном выделенном сервере, операционная система: windows server 2008 r2.

Все дополнительные вопросы в личку. Жду предложений, цен и сроков.