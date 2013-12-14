Программирование C# под торговую платформу TSLab

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужно написать 2 робота.

Требование: опыт от 20 торговых роботов.

Указывайте стартовые цены.

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11 лет назад
IPogorelov
49 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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