Анализ движения на видео (C# AForge)

Трекинг объектов на видео: ПО отслеживает движение всех объектов на записанном ранее видео, нумерует все объекты, для каждого объекта записывает его трек в отдельный текстовый файл (координаты объекта в каждом кадре с привязкой ко времени). Видео специальное - светлые объекты на темном фоне.

Результат трекинга - папка, содержащая набор текстовых файлов. Каждый файл представляет собой набор данных об одной частице - отслеженный трек частицы с привязкой ко времени (Xi, Yi, Timei), в имени файла должен быть номер частицы, присвоенный ей программой трекинга.

Необходимо получать координаты в пикселях, но не целые числа, а за счет аппроксимации движущегося объекта окружностью, назначать координаты объекта, как центр такой окружности, в этом случае координаты могут не быть целыми. Можно аппроксимировать движущиеся объекты окружностью такой, что все пиксели, которые программа считает движущимися, находятся внутри или касаются этой окружности. Другой вариант: координата движущегося объекта по Х определяются, как середина между крайними по Х движущимися пикселями, аналогично по Y. В этом случае, координаты будут либо ххх,0, либо ххх,5

Меню пользователя и интерфейс программы:

Внешний вид программы (Windows Forms) неважен. Необходимо лишь выполнение следующих возможностей (наличие функций у ПО): выбор с диска ранее записанного видео для анализа, выбор/создание папки для сохранения текстовых файлов обработки видео. Наличие "экрана" вывода видео (видео с показом треков отслеженных частиц). Кнопка запуска обработки видео.

Софт должен работать под Windows XP, 7, 8.

Язык программирования C#, библиотека AForge,

Видео: *.avi от 640х480 до HD

Софт должен определять частоту кадров, размер кадра, продолжительность всего видео.

Примеры характерных видео, которые нужно будет анализировать - получать треки частиц.

http://youtu.be/SRFmRI-S5XY

http://youtu.be/UZsvNWjVRao

Вышлю исходные avi для работы

Записываемые текстовые файлы с результатами трека частиц должны иметь одинаковою структуру (описание структуры в более подробном ТЗ пришлю).

Исходный код программы должен содержать подробные комментарии - ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Заказчику предоставляются все исходники проекта.

Задача, на мой взгляд, несложная. Вам, возможно, в портфолио пригодится, а может и какое-то развитие этот софт получит в дальнейшем.

Ссылки на похожие решения, которые могут помочь при в работе.

http://myactivities-mazen.blogspot.r...rgenet-to.html

https://code.google.com/p/aforge/sou...sing.cs?r=1697

https://code.google.com/p/aforge/sou...ision%2FMotion

http://www.codeproject.com/Articles/...ion-Algorithms

видео с реализацией http://www.youtube.com/watch?v=skE4U2pcAtw

http://habrahabr.ru/post/97345/