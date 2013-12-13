Реализовать следующий метод шифрования: режим обратной связи по шифртексту DES. Желательно писать на С++ , на C# или на простом php
Анализ движения на видео (C# AForge)
Трекинг объектов на видео: ПО отслеживает движение всех объектов на записанном ранее видео, нумерует все объекты, для каждого объекта записывает его трек в отдельный текстовый файл (координаты объекта в каждом кадре с привязкой ко времени). Видео специальное - светлые объекты на темном фоне.
Результат трекинга - папка, содержащая набор текстовых файлов. Каждый файл представляет собой набор данных об одной частице - отслеженный трек частицы с привязкой ко времени (Xi, Yi, Timei), в имени файла должен быть номер частицы, присвоенный ей программой трекинга.
Необходимо получать координаты в пикселях, но не целые числа, а за счет аппроксимации движущегося объекта окружностью, назначать координаты объекта, как центр такой окружности, в этом случае координаты могут не быть целыми. Можно аппроксимировать движущиеся объекты окружностью такой, что все пиксели, которые программа считает движущимися, находятся внутри или касаются этой окружности. Другой вариант: координата движущегося объекта по Х определяются, как середина между крайними по Х движущимися пикселями, аналогично по Y. В этом случае, координаты будут либо ххх,0, либо ххх,5
Меню пользователя и интерфейс программы:
Внешний вид программы (Windows Forms) неважен. Необходимо лишь выполнение следующих возможностей (наличие функций у ПО): выбор с диска ранее записанного видео для анализа, выбор/создание папки для сохранения текстовых файлов обработки видео. Наличие "экрана" вывода видео (видео с показом треков отслеженных частиц). Кнопка запуска обработки видео.
Софт должен работать под Windows XP, 7, 8.
Язык программирования C#, библиотека AForge,
Видео: *.avi от 640х480 до HD
Софт должен определять частоту кадров, размер кадра, продолжительность всего видео.
Примеры характерных видео, которые нужно будет анализировать - получать треки частиц.
Вышлю исходные avi для работы
Записываемые текстовые файлы с результатами трека частиц должны иметь одинаковою структуру (описание структуры в более подробном ТЗ пришлю).
Исходный код программы должен содержать подробные комментарии - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Заказчику предоставляются все исходники проекта.
Задача, на мой взгляд, несложная. Вам, возможно, в портфолио пригодится, а может и какое-то развитие этот софт получит в дальнейшем.
Ссылки на похожие решения, которые могут помочь при в работе.
http://myactivities-mazen.blogspot.r...rgenet-to.html
https://code.google.com/p/aforge/sou...sing.cs?r=1697
https://code.google.com/p/aforge/sou...ision%2FMotion
http://www.codeproject.com/Articles/...ion-Algorithms
видео с реализацией http://www.youtube.com/watch?v=skE4U2pcAtw
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