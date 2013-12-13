Переделать программу на C++

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки153 просмотра

Есть программа, которая методом простого градиента с дроблением шага находит минимум заданной функции.

Написана в Borland C++.

Заданную функцию в программе нужно поменять на функцию эллипса с центром не в начале координат (0;0), шаг 1 и взять любую начальную точку, не лежащую на главных осях эллипса.

11 лет назад
madchen
Ольга 
32 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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