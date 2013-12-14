Написать программу работающую с купюроприемником

1 Программа под Windows XP\7

2 Запущена программа игра, идет процесс игры полно-экранный режим, меню выбор игры.

3 В этот момент клавиатура(USB) или игровой контролер(джойстик, кнопки), нажатие любой клавиши или комбинаций вызывает "информационное окно".

4 В информационное окно отображается полупрозрачно поверх запущенной игры и не выбивает ее.

5 В информационном окне отображается надпись: "Для игры внесите 10грн за 10мин". При отсутствии нажатий на клавиатуру в течении 5 мин, информационное окно исчезает.

6 Пользователь вносит купюру в купюроприемник, в информационном окне отображается: "Внесенно N-грн на n-мин игры" и начинается обратный отсчет n-минут. Пользователю показывается обратный отсчет от 5 до 1 и надпись "ИГРА" (это стилистически оформить). После информационное окно исчезает, клавиатура разблокируется, пользователь в начинает игру.

7 По истечении n-времени, появляется информационное окно, клавиатура опять при нажатии любой кнопки вызывает информационное окно. То есть опять к пункту 3.

8 Программ обрабатывает сигналы купюроприемника подключенного к пк, и в соответствии с внесенной купюрой выставляет время. Должно быть меню программы , или другой способ менять, "информационное окно" менять там текст, и интервал времени.

9 Программа общается с купюроприемником по протоколу ID003.

10 Нужно провести физический тест ПО и купюроприемника в целом, снять процесс на видео.

11 Передать рабочий билд программы, исходники кода.