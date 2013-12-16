It - аналитик

Задача для человека с техническим образованием и аналитическим складом ума. Для тех, кто интересуется it-тематикой и постоянно следит за новостями в этой сфере. Выполнение нашей задачи позволит Вам постоянно быть в тренде последних It-новостей, расширить и углубить информированность о новых разработках, и получать за это доп.доход к Вашей основной деятельности.

Задача исполнителя заключается в следующем:

- составлении в свободной форме еженедельной сводки новостей (со ссылками на оригинальные источники)

- проведение краткого анализа новостей, с выводами и, возможно, с небольшим фьючерc прогнозом (пусть субъективным) относительно новости.

Источники информации можно использовать любые, но в конечном счете нужно выйти на оригинальный источник, и привести ссылку на него. (Например прочли на computerworld.com (или на любом другом новостном сайте- российском или западном) новость, которая туда попала с сайта IEEE-шного сообщества, например spectrum.ieee.org, нужно найти на спектруме новость и дать ссылку на нее) - для получения более полной картины того, над чем в IT индустрии идет работа, какие есть перспективные исследования, а также возможные области применения.

Цель аналитики: определить

- наиболее востребованные направления деятельности,

- актуальные области, где существуют проблемы, которые мы можем решить, например, при помощи автоматизации трудоемких процессов (или при помощи иных программных, аппаратных или методологических средств).

Если это продукт (например на рынок вышла новая фирма со своей моделью квантового компьютера) -

желательно указать что нового в новом продукте, как он меняет ситуацию на IT "рынке", какие ключевые особенности по сравнению с прошлыми вариантами имеются, где его можно применять.

Или, например,- на предыдущем XBox даже HPC кластеры делали.

Аналитика составляется для крупной компании-разработчика ПО, следовательно, новости интересны соответствующего масштаба. Например, выходит новость, что участились случаи воспламенения электромобилей Тесла Мотор по причине сбоя в программной начинке, и все производители электромобилей (включая саму ТМ) спешно начинают или разрабатывать новое или исправлять текущее. Такая новость нам интересна, тут мы можем заявиться и поучавствовать.

Новостной дайджест и аналитику можно составлять максимально на "своей волне" (то есть используя свой, удобный Вам стиль)

Еще раз, в аналитике старайтесь создать облик будущего продукта, тоесть не просто перепост новости, а небольшой прогноз - что с этим можно сделать и как использовать.

Еще пример логической цепочки рассуждений при составлении аналитики: Вышел X-box-1 --- чем он отличается от предыдущей модели--- чем отличается позиционирование? ---- что было создано на базе предыдущей модели/ кто как использовал --- что можно создать на базе существующей? --- облик продукта (например приходит в голову использование кинекта и ,например, на базе x-box 360 был построен суперЭВМ).

ОПЛАТА: ориентировочно 25т.р./мес. с отдельным премированием за оказавшиеся полезными нам Ваши выводы из текущих новостей. Оплату детальнее определимся с Вами в ходе собеседования.