Задача для человека с техническим образованием и аналитическим складом ума. Для тех, кто интересуется it-тематикой и постоянно следит за новостями в этой сфере. Выполнение нашей задачи позволит Вам постоянно быть в тренде последних It-новостей, расширить ...
Программист Ruby
Разыскивается программист Ruby для доработки парсера сайта.
Парсер существует, но его нужно периодически дорабатывать или поддерживать работоспособность.
занятости мало,
Оклад 30000руб в месяц.
важный критерий, чтобы вы были в онлайн доступе 12 часов в день для внезапной мелкой корректировки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прикладное ПО8 заявокЗакрыт11 лет назад
Программа будет состоять из нескольких частей, каждая новая часть это надстройка на старую, соответственно работа в несколько этапов, приёмка и оплата тоже в несколько этапов. В 3х словах о первой части, создание программы для ПК ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать 2 робота. Требование: опыт от 20 торговых роботов. Указывайте стартовые цены. Посредников не беспокоитьЗакрыт11 лет назад
- $250
1 Программа под Windows XP\7 2 Запущена программа игра, идет процесс игры полно-экранный режим, меню выбор игры. 3 В этот момент клавиатура(USB) или игровой контролер(джойстик, кнопки), нажатие любой клавиши или комбинаций вызывает "информационное ...Закрыт11 лет назад
Нужно написать несколько роботов. Требование: опыт от 20 торговых роботов. Посредников не беспокоить.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Есть программа, которая методом простого градиента с дроблением шага находит минимум заданной функции. Написана в Borland C++. Заданную функцию в программе нужно поменять на функцию эллипса с центром не в начале координат (0;0), ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно построить графики по функциям. Подробности в личной перепискеЗакрыт11 лет назад
- $100
Трекинг объектов на видео: ПО отслеживает движение всех объектов на записанном ранее видео, нумерует все объекты, для каждого объекта записывает его трек в отдельный текстовый файл (координаты объекта в каждом кадре с привязкой ко времени). ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создание ПО по прозвону телефноных номеров. Основные моменты: - оптимально внесение первичных данных для обзвона через веб-интерфейс (возможность внесения их как через форму на сайте/, так и возможность ...Закрыт11 лет назад
Есть программа суть которой заключается в следующем: После запуска файла, он устанавливается в браузер и осуществляет показ рекламы. Однако есть проблема, в статистике рекламной кампании в качестве площадок показываются все сайты, на которых был ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад