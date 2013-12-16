Программист Ruby

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка157 просмотров

Разыскивается программист Ruby для доработки парсера сайта.

Парсер существует, но его нужно периодически дорабатывать или поддерживать работоспособность.

занятости мало,

Оклад 30000руб в месяц.

важный критерий, чтобы вы были в онлайн доступе 12 часов в день для внезапной мелкой корректировки

Ruby
11 лет назад
Leila123
Лейла 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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