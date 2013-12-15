Даунлоудер/инсталер, аналог profitraf.ru

Ищем программиста, команду программистов, которая разработает EXE модуль "даунлоудер + установщик". Модуль должен уметь скачивать файл и производить установку дополнительного ПО. Что-то вроде profitraf.ru/, но с расширенными возможностями.

Нужно создать конструктор для создания EXE файла и серверный механизм для его генерации на лету, с внедрением метаданных о скачиваемом файле и устанавливаемом ПО. Сам сайт партнерки, статистику, админку и тд – сделаем сами.

Ищем людей с опытом разработки подобного ПО – откликнитесь и обговорим подробности ТЗ.

Крайне желателен опыт взаимодействия с антивирусами и подписывания готового EXE сертификатом.