Все привет! Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп ...
Макрос для удаления ячеек с уникальными значениями
Требуется написать макрос для удаления ячеек с уникальными значениями в определенных столбцах файла CSV.
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