Програмирование контроллеров

задача такая:

кнопка-Контролер-память-термопринтер (который печатает чеки пример - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-58mm-the..)

При нажатии кнопки нужно что бы из списка хранящегося в памяти отправлялась на печать первая строчка.

При втором нажатии, на печать идет вторая строчка и т.д. по кругу.

В строчке 300 символов (обычный текст). Всего строчек - 1000

Вот, + батарею.