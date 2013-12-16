Тестовая программа

Концепт.

На экран монитора выводится заранее заготовленная последовательность графических изображений, одновременно с этим, через Sound Blaster, пишется звуковой сигнал от двух специальных внешних датчиков (опорным и сигнальным). Необходимо рассчитать статистическим критерием (Стьюдента и т.п.) наличие различия в звуковых сигналах при экспозиции каждого уникального графического изображения. Для точной привязки система может быть дополнена двумя дополнительными датчиками, подмешивающих синхрометки начала кадров и их окончаний в звуковой сигнал.

По стоимости - разговор отдельный.