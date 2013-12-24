Нужны аватары в стиле дизайна этого сайта: http://novmed.net/ Для страниц ВК, Фэйсбука, Твиттера и Гугл+ Ссылки на аккаунты - на главной сайта справа вверху.
Дизайн пиктограмм, 6 шт.
Задача: разработать дизайн кнопок-пиктограмм для интерфейса в количестве 6 шт. Каждая пиктограмма
состоит из изображения и надписи. Надпись и изображение должны быть хорошо различимы. Пиктограммы
должны соответствовать своему назначению, т.е. с первого взгляда должно быть ясно, что кнопка «Главная
страница» ведет на главную страницу. Пиктограммы должны быть созданы, а не позаимствованы.
Пиктограммы размещаются на прозрачном фоне размером 120х60px, разрешением 96px\дюйм.
Описание пиктограмм:
1. Главная страница: соответствующее изображение (домик) и слово «Главная»
2. Каталог товаров: подходящее изображение и слово «Каталог»
3. Бонусная программа: соответствующее изображение (ассоциирующееся с логотипом
http://goo.gl/6ojusp) и слово Бонусы
4. Перечень заказов: подходящее изображение и надпись «Мои заказы»
5. Раздел персональных данных: подходящее изображение и надпись «Мой профиль»
6. Тикеты (раздел для переписки): подходящее изображение и надпись «Связь»
Каждая пиктограмма делается в двух «состояниях»: пассивное (обычное) и активное (после нажатия). В
активном состоянии надпись более яркая (подсвеченная), изображение более заметное.
Для примера (но только для примера) приводится скриншот информационной системы с
кнопками-пиктограммами, которые будут заменены на дизайнерский вариант: http://goo.gl/WdIZW5. При разработке дизайна нужно учитывать цвет фона формы, цвет фона пиктограммы и цвет фона выделения (при наведении
курсора). Эти три цвета «зашиты в программе» и являются постоянными. Фон формы (R252, G250, B235) или
#FCFAEB, (R245, G242, B221) или F5F2DD, фон выделения посмотреть негде, но примерно как на
скриншоте (серо-голубой). Цвета даны только для сочетания с цветовой гаммой дизайнерских пиктограмм.
Результат должен быть представлен в исходниках (для редактирования) и файлах jpg или png.
Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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