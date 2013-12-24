Дизайн пиктограмм, 6 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок176 просмотров

Задача: разработать дизайн кнопок-пиктограмм для интерфейса в количестве 6 шт. Каждая пиктограмма

состоит из изображения и надписи. Надпись и изображение должны быть хорошо различимы. Пиктограммы

должны соответствовать своему назначению, т.е. с первого взгляда должно быть ясно, что кнопка «Главная

страница» ведет на главную страницу. Пиктограммы должны быть созданы, а не позаимствованы.

Пиктограммы размещаются на прозрачном фоне размером 120х60px, разрешением 96px\дюйм.

Описание пиктограмм:

1. Главная страница: соответствующее изображение (домик) и слово «Главная»

2. Каталог товаров: подходящее изображение и слово «Каталог»

3. Бонусная программа: соответствующее изображение (ассоциирующееся с логотипом

http://goo.gl/6ojusp) и слово Бонусы

4. Перечень заказов: подходящее изображение и надпись «Мои заказы»

5. Раздел персональных данных: подходящее изображение и надпись «Мой профиль»

6. Тикеты (раздел для переписки): подходящее изображение и надпись «Связь»

Каждая пиктограмма делается в двух «состояниях»: пассивное (обычное) и активное (после нажатия). В

активном состоянии надпись более яркая (подсвеченная), изображение более заметное.

Для примера (но только для примера) приводится скриншот информационной системы с

кнопками-пиктограммами, которые будут заменены на дизайнерский вариант: http://goo.gl/WdIZW5. При разработке дизайна нужно учитывать цвет фона формы, цвет фона пиктограммы и цвет фона выделения (при наведении

курсора). Эти три цвета «зашиты в программе» и являются постоянными. Фон формы (R252, G250, B235) или

#FCFAEB, (R245, G242, B221) или F5F2DD, фон выделения посмотреть негде, но примерно как на

скриншоте (серо-голубой). Цвета даны только для сочетания с цветовой гаммой дизайнерских пиктограмм.

Результат должен быть представлен в исходниках (для редактирования) и файлах jpg или png.

Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

11 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$90
2 дня
Разумная цена, точно выдержанные сроки, качественный результат. Считаю, что Максим – один из лучших специалистов по дизайну кнопок и иконок (возможно, и не только, но размещал у него именно такой заказ)
Этот заказчик - настоящий подарок. Все четко, ясно, прозрачно. Очень приятный в общении и сотрудничестве человек, оплату произвел еще до того, как работа была завершена. Сработали легко, без нервов и в точности с обоюдными договоренностями. Мои наилучшие рекомендации. Спасибо, Андрей!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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