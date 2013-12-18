Аватары для страниц в соцсетях

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Завершен2 заявки149 просмотров

Нужны аватары в стиле дизайна этого сайта: http://novmed.net/

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11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lorelai891
35 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое. Работа выполнена в срок, все замечания учтены. От совместной работы только положительные эмоции.
3амечательный заказчик и приятный человек! Четкое Т3, минимум правок, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lorelai891
35 лет
12 лет в сервисе
Была
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