http://novmed.net/vidy-operatsij/26694-lazernaya-shlifovka-na-strazhe-molodosti-i-krasoty-kozhi.html - на этой странице, под рейтингом, справа от фото есть иконки. Нужно две иконки в таком же стиле (серые, маленькие) для ссылок "оставить первый отзыв", "оставить первый ответ"
Сделать картинку
Сделать картинку размером 170х120px, по прикрепленному образцу. Стоимость до 150р.
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