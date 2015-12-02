Сделать картинку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка153 просмотра

Сделать картинку размером 170х120px, по прикрепленному образцу. Стоимость до 150р.

11 лет назад
vlvs
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделано в срок
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • 2 иконки.

    http://novmed.net/vidy-operatsij/26694-lazernaya-shlifovka-na-strazhe-molodosti-i-krasoty-kozhi.html - на этой странице, под рейтингом, справа от фото есть иконки. Нужно две иконки в таком же стиле (серые, маленькие) для ссылок "оставить первый отзыв", "оставить первый ответ"

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн страница сайта - 5 иконок и таблица

    $50

    Необходимо сделать: 1) Оформить страницу сайта прорисовав(или подобрать) 4 иконки 2) Оформить сравнительную таблицу (с картинками и текстом) Все в стиле сайта . Срок-цена оставляйте в ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны аватары для сообществ

    Здравствуйте! Нужно 2 аватара для сообществ ВК. В первом сообществе существующую аватарку нужно красиво переделать на новогодний манер, для второго аватар "с ноля". Присылайте примеры работ обязательно! По срокам желательно до понедельника.

    Иконки и Пиксель-арт2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконки и изображения

    Перерисовать изображения предметов, городов и т.п. в браузерной он лайн игре. Создать образы монстров (16 шт), людей, и т.п. Работы не много. Желательно с навыками верстальщика, чтобы можно было объяснить некоторые нюансы стыковок картинок в ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подобрать иконки для страницы презентации

    для страницы из презентации необходимо подобрать 8 иконок, в таком же стиле как есть сейчас (там есть 5 иконок, но вместо них нужно новые). Изображение страницы в приложении. В заявке укажите цену

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картинка для ВК

    Нужно сделать красивую тематичную картинку (тематика: Мероприятие сообщества предпринимателей в городе Челябинск 28 декабря 2013 года) для группы в ВК, на картинке должен быть какой то элемент который в иконке группы должен отображаться красиво. Вот ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иконки для меню сайта

    Нужно подобрать иконки по следующим тематикам: Чехлы для подушек Скатерти Шторы Полотенца Салфетки Декоративные игрушки Столовые дорожки Желательно чтобы была возможность сделать выбор из нескольких вариантов.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перерисовать иконки программы для Windows

    В программе Movienizer (www.movienizer.com) в верхней панели инструментов используются иконки 24*24. Нужно их перерисовать в более современном стиле и большего размера (32*32 и 48*48). Для Movienizer показываются следующие иконки: 1. Добавить ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад