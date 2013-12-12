Нужно сделать 3 картинки, для группы в ВК. Размер приблизительно 360 на 240 Все вопросы в процессе обсуждения.
Перерисовать иконки программы для Windows
В программе Movienizer (www.movienizer.com) в верхней панели инструментов используются иконки 24*24. Нужно их перерисовать в более современном стиле и большего размера (32*32 и 48*48).
Для Movienizer показываются следующие иконки:
1. Добавить фильм
2. Добавить человека
3. Назад (навигация, как в браузере)
4. Вперед (навигация, как в браузере)
5. Домашняя страница (открытие главной страницы)
6. Поиск (открывается вкладка поиска)
7. Печать (также вызывает формирование отчетов)
8. Правка (редактирование информации о фильме или актере)
9. Скачать (загрузка информации о фильме или человеке)
10. Инфо о людях (загрузка информации об актерах из фильмов)
11. Проиграть (проигрывание видео-файла)
12. Менеджер займа (отслеживание кому дали DVD с фильмом)
13. Инфо о фильмах (загрузка информации о фильмах выбранного человека)
Скриншоты с иконками доступны по адресу
http://www.movienizer.com/ru/screenshots/
Кроме Movienizer есть еще 2 похожие программы, у которых отличаются первая иконка из списка.
Для Musicnizer:
1. Добавить альбом
Скриншоты: http://www.musicnizer.com/ru/screenshots/
Для Booknizer:
1. Добавить книгу
Скриншоты: http://www.booknizer.com/ru/screenshots/
На выхода нужно 15 полноцветных .ico-файлов размером 32*32 и 48*48 с альфа-каналом.
Оплата в WMZ.
Выбранный исполнитель
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