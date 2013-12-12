Перерисовать иконки программы для Windows

В программе Movienizer (www.movienizer.com) в верхней панели инструментов используются иконки 24*24. Нужно их перерисовать в более современном стиле и большего размера (32*32 и 48*48).

Для Movienizer показываются следующие иконки:

1. Добавить фильм

2. Добавить человека

3. Назад (навигация, как в браузере)

4. Вперед (навигация, как в браузере)

5. Домашняя страница (открытие главной страницы)

6. Поиск (открывается вкладка поиска)

7. Печать (также вызывает формирование отчетов)

8. Правка (редактирование информации о фильме или актере)

9. Скачать (загрузка информации о фильме или человеке)

10. Инфо о людях (загрузка информации об актерах из фильмов)

11. Проиграть (проигрывание видео-файла)

12. Менеджер займа (отслеживание кому дали DVD с фильмом)

13. Инфо о фильмах (загрузка информации о фильмах выбранного человека)

Скриншоты с иконками доступны по адресу

http://www.movienizer.com/ru/screenshots/

Кроме Movienizer есть еще 2 похожие программы, у которых отличаются первая иконка из списка.

Для Musicnizer:

1. Добавить альбом

Скриншоты: http://www.musicnizer.com/ru/screenshots/

Для Booknizer:

1. Добавить книгу

Скриншоты: http://www.booknizer.com/ru/screenshots/

На выхода нужно 15 полноцветных .ico-файлов размером 32*32 и 48*48 с альфа-каналом.

Оплата в WMZ.