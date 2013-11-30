Нужен дизайнер для создания инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок459 просмотров

Нужен дизайнер для создания инфографики для страницы в Фейсбуке. Оплата - 8дол в час. Работа долгосрочная. В неделю нужно будет делать от 3 до 5 инфографических постов. Ожидается, что дизайнер будет тратить от 1 до 4 часов на создание одного поста.

11 лет назад
tstore
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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