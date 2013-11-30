Нашел иконки для приложения для iPhone, которые замечательно вписываются в дизайн iOS7 и полностью устраивают. Вот как они смотрятся (нижние 4): http://www.movienizer.com/images/iphone.jpg Проблема в том, что при их использовании нужно ставить ссылку ...
Нужен дизайнер для создания инфографики
Нужен дизайнер для создания инфографики для страницы в Фейсбуке. Оплата - 8дол в час. Работа долгосрочная. В неделю нужно будет делать от 3 до 5 инфографических постов. Ожидается, что дизайнер будет тратить от 1 до 4 часов на создание одного поста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Хотелось бы получить аккуратную и красивую ватермарку полупрозрачную для сайта. Она должна содержать адрес и еще какие-то элементы, так чтобы запомнилась. От вас примеры, опыт, портфолио и адекватная цена за такую ...Завершен11 лет назад
Группа В Контакте нуждается в доработке нынешнего аватара.Завершен11 лет назад
Нарисовать иконкиИконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть крошечная картинка-галочка в формате png (см. вложение). Она имеет синие цвета. В то же время стиль картинок сайта, где картинка используется, имеют базовый красный #FF0000 В общем, надо ее переделать ...Иконки и Пиксель-арт3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Для сайта нужен фавикон .. пример того что хотим в приатаченом файле. + Есть изображение в шапке http://fauna-nf.ru/Завершен11 лет назад
- $50
Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Необходимо создание статических тизеров 90*75 для часов Iron Samurai, только картинка – тексты наши. Необходимо 500 тизеров, на один уходит в среднем 1 мин. При успешной ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт. Нужно отрисовать значки 100 x 100 пикселей. А так же памятники. Пример на странице http://crapebook.com/id1 Сделать как можно быстрееИконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайт http://www.feam.ru/ нужно нарисовать "лепесток" еще один…что бы сочетался с другими, которые уже на сайте.. Формой и размером он должен быть, как и 8 нынешних… Тема лепестка: Проектирование ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт11 лет назад