Нужен дизайнер для создания инфографики для страницы в Фейсбуке. Оплата - 8дол в час. Работа долгосрочная. В неделю нужно будет делать от 3 до 5 инфографических постов. Ожидается, что дизайнер будет тратить от 1 до 4 часов на создание одного поста.