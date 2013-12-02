Перерисовать готовые иконки для iOS7

Нашел иконки для приложения для iPhone, которые замечательно вписываются в дизайн iOS7 и полностью устраивают. Вот как они смотрятся (нижние 4): http://www.movienizer.com/images/iphone.jpg

Проблема в том, что при их использовании нужно ставить ссылку на сайт разработчика, а этого делать не хочется.

Поэтому по образцу нужно перерисовать 4 иконки, чтобы они были похожи, но все-таки немного отличались:

1. Фильмы

2. Фильтры

3. Синхронизация/Облако

4. Настройки

Исходные иконки во вложении ios7icons.zip

Также нужно перерисовать верхную правую иконку, она используется для переключения режима отображения обложек: как сейчас в примере или с текстом. Думаю, что подойдет стандартная, как на скриншоте из вложения 5icon.jpg

Обращаю внимание, что иконки должны быть черными, это их iOS синими делает при выделении.

На выходе должны быть PNG размером 25*25 и 50*50, подходящие для использования. То есть всего 10 файлов.