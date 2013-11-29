Отрисовать ватермарк

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки138 просмотров

Хотелось бы получить аккуратную и красивую ватермарку полупрозрачную для сайта.

Она должна содержать адрес и еще какие-то элементы, так чтобы запомнилась.

От вас примеры, опыт, портфолио и адекватная цена за такую маленькую работу.

Обращаться только через сайт.

ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите цену и срок.

11 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Вполне быстро и в тему выполнил работу. Спасибо!
Адекватный заказчик, четко выражает то что хочет получить в итоге. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад