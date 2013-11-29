Группа В Контакте нуждается в доработке нынешнего аватара.
Отрисовать ватермарк
Хотелось бы получить аккуратную и красивую ватермарку полупрозрачную для сайта.
Она должна содержать адрес и еще какие-то элементы, так чтобы запомнилась.
От вас примеры, опыт, портфолио и адекватная цена за такую маленькую работу.
Обращаться только через сайт.
ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите цену и срок.
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